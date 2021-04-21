Son dakika haber: Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaralanan 12 Azerbaycanlı gazi Türkiye'de tedavi edilecek - Son Dakika

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 12 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonundan yapılan açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 12 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Yaşat Fonunun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yaşat Fonu, daha önce de 51 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.