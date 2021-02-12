Son dakika haber: Daha önce darbettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Daha önce darbettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı

Son dakika haber: Daha önce darbettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı

12.02.2021 16:14

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, daha önce darbettip yaraladığı Burak Berdan'ı (41) dün de tabancayla vurarak öldüren Ramazan Öcal (42) tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, daha önce darbettip yaraladığı Burak Berdan'ı (41) dün de tabancayla vurarak öldüren Ramazan Öcal (42) tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Barış Berdan ve Ramazan Öcal arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Öcal'ın, yanında taşıdığı tabancayla ateş ettiği Barış Berdan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan Ramazan Öcal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Öcal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Barış Berdan ise bugün Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toprağa verildi.Ramazan Öcal'ın 20 Aralık 2020'de de tartıştığı Barış Berdan'ı sopayla darpettiği ortaya çıkmıştı.


Kaynak: DHA
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Ramazan, Ereğli, Güncel, Son Dakika

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