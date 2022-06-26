Son dakika haber! Dahiliye doktoru evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Dahiliye doktoru evinde ölü bulundu

26.06.2022 13:26
Son dakika haber! Dahiliye doktoru evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dahiliye doktoru evinde ölü bulundu - Son Dakika

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