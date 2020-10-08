MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, evin mutfak bölümünde maddi zarar meydana geldi.

Şehitler Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki Arzu Kurtulmuşcan'a ait dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta başladığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken; itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın, diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.Evin mutfak bölümünde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.