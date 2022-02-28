Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN

28.02.2022 17:03

Son dakika gündem haberi... Antalya'da 4 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da 4 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Daireden duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN

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Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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