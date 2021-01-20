Dairenin atölyeye çevrilen odasında yangın çıktı, ev sahipleri balkona sığındı - Son Dakika

Dairenin atölyeye çevrilen odasında yangın çıktı, ev sahipleri balkona sığındı

Dairenin atölyeye çevrilen odasında yangın çıktı, ev sahipleri balkona sığındı
Son Güncelleme: 20.01.2021 06:50

AVCILAR'da 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin atölyeye çevrilen bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AVCILAR'da 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin atölyeye çevrilen bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire kapısı yangın çıkan odaya yakın yerde olduğu için kendilerini hemen balkona atan daire sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, balkonda bekleyen daire sakinleri aşağı indirildi. Odanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde gece saat 05.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sebzeci Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin atölyeye çevrilen bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören daire sakinleri daire kapısı yangın çıkan odaya yakın yerde olduğu için kendilerini hemen balkona atarken durumu da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın büyümeden söndürüldü. Balkonda bekleyen daire sakinleri önce aşağı inmek istemedi ancak ekiplerin ikna etmesinin ardından aşağı indirildi. Dumandan etkilenen daire sakini Halit Türkyılmaz'ın (75) tedavisi ayakta yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dairenin atölyeye çevrilen odasının ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

ALEV ALEV YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan dairenin alev alev yanma anları ve yaşanan panik bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dairenin bir odasından alevlerin yükseldiği görülüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dairenin atölyeye çevrilen odasında yangın çıktı, ev sahipleri balkona sığındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dairenin atölyeye çevrilen odasında yangın çıktı, ev sahipleri balkona sığındı - Son Dakika
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