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Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını - Son Dakika

Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını

08.02.2022 12:22
Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını

Son dakika haber... Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ege Mahallesi Alp Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını
Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını
Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını
Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını
Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını
Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını

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Dalaman, Yangın, Muğla, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Dalaman'da ev yangını - Son Dakika


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