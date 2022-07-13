Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı

13.07.2022 11:26
Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı

Son dakika haber... Muğla'nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sulama kanalına uçan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dalaman Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına uçan 48 D 5022 plakalı araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Dalaman, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Dalaman'da kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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