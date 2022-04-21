Son dakika haber | Dalaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

21.04.2022 22:50
Son dakika haber | Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı yönünde yoğun bir şekilde bilgi edinilen D.B.S isimli şahıs ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonrasında şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Ortaca ilçesinde bulunan şahsın ikametinde yapılan gece baskınında piyasa değeri yüksek, yüklü miktarda, satışa hazır metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan birçok aparat ele geçirildi. İkamet araması sırasında D.B.S ile birlikte şahsın eşi H.E.S' te gözaltına alınarak her iki şahıs ta tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen iki şahıstan H.E.S., adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılırken, D.B.S ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Dalaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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