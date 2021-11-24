Dalgıç öğretmenler, şehit öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde görev yapan dalgıç brövesine sahip öğretmenler, şehit öğretmenler için dalış gerçekleştirdi.
Öğretmenler Günü sebebiyle Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlisi Barış Müderrisgil, dünya rekortmeni dalışçı Cem Karabay'la birlikte Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı'nın hazırladığı projeyi hayata geçirdi.
Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen dalışta 8 eğitimci, su altında Türk bayrağı açarak şehit öğretmenleri unutmadıklarını gösterdi.
Ayrıca dalışta açılan pankartla tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
Kaynak: AA
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