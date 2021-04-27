Son dakika haber... Dalgıçlar baraj gölünü temizledi - Son Dakika

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Dalgıçlar baraj gölünü temizledi

-Tekerlekten halata kadar bir çok atık çıkardı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj gölüne dalış yapan dalgıçlar, tekerlekten, halata kadar bir çok atığı yüzeye çıkartarak dikkat çekti.

Keban Fırat Kültür Spor Kulübü'ne üye 6 dalgıç sabah saatlerinde Keban Baraj Gölüne dalış yaptı. Barajın farklı bölgelerine dağılan dalgıçlar düzenli olarak barajın dibinde gördükleri çöp ve atıkları görünce şaşırdı. Bunun üzerine dalgıçlar barajın dibinde bulunan atık ve çöplerini bir kısmını uzun uğraşlar sonucu karaya çıkardı. Çıkartılan atıklar arasında tekerlek,bidon,halat,branda gibi çok sayıda katı ve devasa büyüklükteki malzemeler dikkat çekti.

Çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini anımsatan Kulüp Başkanı Dalgıç Fethi Oruç," Keban Baraj gölüne dalgıç kardeşlerimiz ile dalış yaparak düzenli olarak dibini temizliyoruz.Baraj dibinde gördüğümüz manzara bizi çok şaşırttı. Maalesef suyun 30 metre altı katı atıklar ile dolu.Bizler elimizden geldikçe katı atıkları sudan çıkardık. Ama oldukça fazla, herkesin duyarlı olması gerekiyor"dedi.