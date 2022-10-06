Olay, Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buğrahan G. 'nin kullandığı 07 ASU 905 plakalı otomobil, 1036 sokak kavşağında dikkatsiz bir şekilde yola çıkan Hasan Demir 'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen hasan Demir için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Hasan Demir, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dalgınlığının bedelini ağır ödedi... Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü - Son Dakika

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