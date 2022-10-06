Dalgınlığının bedelini ağır ödedi... Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü - Son Dakika
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Dalgınlığının bedelini ağır ödedi... Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü

06.10.2022 13:24

Dalgınlığının bedelini ağır ödedi.

Dalgınlığının bedelini ağır ödedi... Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında otomobilin çarptığı yayanın, yola bakmadan dalgın bir şekilde yola çıktığı görüldü.

Olay, Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buğrahan G. 'nin kullandığı 07 ASU 905 plakalı otomobil, 1036 sokak kavşağında dikkatsiz bir şekilde yola çıkan Hasan Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen hasan Demir için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde yayanın 1036 sokaktan gelip dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin yayaya çarptığı görüldü.

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Kaynak: İHA

Hasan Demir, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalgınlığının bedelini ağır ödedi... Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalgınlığının bedelini ağır ödedi... Otomobilin çarptığı yaya savrularak yere düştü - Son Dakika
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