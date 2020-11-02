Dalış rekortmeninden sıfır atık projesine destek - Son Dakika

- Dalış rekortmeninden sıfır atık projesine destek

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen:

"Amacımız bu bölgede sıfır atık bilincini daha fazla yaymak"

ŞANLIURFA - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da yöresel ara sıcak üretim tesisini ve Teknokent Gazelle İnovasyon Girişimcilik ve Araştırma Programı Atölyesi'ni ziyarete bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye tarafından "Sudaki yaşam savunucusu" ilan edilen milli sporcu Şahika Ercümen, UNDP'nin "Katı atık yönetimi projesi" kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ara Sıcak Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Burada, içliköfte, semsek, mantı gibi ürünlerin yapılışı hakkında bilgi alan Ercümen, daha sonra Şanlıurfa Teknokent binasında bulunan Gazelle İnovasyon Girişimcilik ve Araştırma Programı Atölyesi'ne geçti. Ercümen, burada atık ürünlerin geri dönüştürülerek 3D yazıcılarla üretilen süs eşyalarını incelemelerde bulundu. Katı atıkların süs eşyalarına dönüştürülme süreci hakkında da bilgiler aldı.

" Halfeti'de sıfır atık atlayışı gerçekleştireceğim"

Milli sporcu Şahika Ercümen, "İlk Şanlıurfa'ya geliyorum. Burada olmaktan mutluyum. Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerini tattım. İki gün boyunca burada farklı projelerde yer alacağız. Benim için önemli olan Halfeti'de sıfır atık atlayışı gerçekleştirmem. Bu bölgede sıfır atık bilincini daha fazla insana yayma amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye tarafından "Sudaki yaşam savunucusu" olarak buradayım. Sıfır atık projesiyle hem doğamıza hem de ekonomimize katkı sağlayacak. Biz bu projelerde yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.