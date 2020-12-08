Son dakika haber... Danimarka'da büyük şehirlerde kapanma kararı - Son Dakika

Danimarka'da korona virüs vaka sayılarındaki artış devam ederken Kopenhag, Aarhus ve Odense şehirlerinde kapanma kararı alındı.

Danimarka'da korona virüs vaka sayılarındaki artış devam ederken hükümetten salgının önlenmesi için adım geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kısmı kapanmaya gideceklerini açıkladı. Frederiksen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Kopenhag, Aarhus ve Odense şehirlerinde kapanma karar aldıklarını duyurdu. Kısıtlamaların yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Başbakan Frederiksen, korona virüs vaka sayılarındaki artışın fazla olması nedeniyle bu kararın alındığını ifade etti. - KOPENHAG