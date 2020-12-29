Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 önlemleri 17 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 önlemleri 17 Ocak'a kadar uzatıldı

29.12.2020 23:55
Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 önlemleri 17 Ocak'a kadar uzatıldı, System.String[]

Son dakika haber: Danimarka'da 3 Ocak 2021'e kadar geçerli olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları, 17 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Danimarka'da 3 Ocak 2021'e kadar geçerli olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları, 17 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının 14 gün daha uzatıldığını söyledi.

Buna göre 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek kısıtlamalar, 17 Ocak'a kadar sürecek.

Kısıtlama kapsamında gıda maddesi satan süpermarketler, eczaneler, restoranlar, fırınlar ve akaryakıt istasyonları hariç tüm alışveriş merkezleri ve mağazalar ile spor merkezleri ve salonlar 17 Ocak'a kadar kapalı kalacak.

Kreşlerin 4 Ocak'tan itibaren açılacağı ülkede, diğer eğitim kurumları (ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler) kapalı olacak ve uzaktan eğitime devam edilecek.

Başbakan Frederiksen, bu yıl farklı bir yıl yaşandığını belirterek, yılbaşı kutlamalarında da vatandaşlardan olabildiğince az kişiyle görüşmelerini tavsiye etti.

Aşılama başladı

Danimarka'da, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşılaması başladı. Bu kapsamda aşılamada, huzurevi sakinleri, sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişilere öncelik tanınıyor.

Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 900'e çıktığı ülkede, 1226 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Mette Frederiksen, Danimarka, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 önlemleri 17 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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