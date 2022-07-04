Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı 4 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.

Saldırı sonrası zanlının, kısa sürede yakalandığını belirten Thomasse, saldırının terör eylemi olmadığını vurguladı.

Zanlının daha önceden polis tarafından bilindiğini anlatan Thomasse, önceden psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğüne işaret etti.

22 yaşındaki sanığın polis tarafından alınan ifadesi kamuoyuna açıklanmadı.

"Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu"

Danimarka'da yaşayan ve saldırıyı gören Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu, bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Daha sonra saldırganın karşısına çıktığını anlatan Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.

"Danimarkalıları birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yayımladığı taziye mesajında, "Yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün silahlı saldırı düzenlenmiş, olayın ardından yakalanan zanlının 22 yaşında bir Danimarkalı olduğu ifade edilmişti.