Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

04.07.2022 10:33
Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı 4 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.

Saldırı sonrası zanlının, kısa sürede yakalandığını belirten Thomasse, saldırının terör eylemi olmadığını vurguladı.

Zanlının daha önceden polis tarafından bilindiğini anlatan Thomasse, önceden psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğüne işaret etti.

22 yaşındaki sanığın polis tarafından alınan ifadesi kamuoyuna açıklanmadı.

"Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu"

Danimarka'da yaşayan ve saldırıyı gören Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce kesik kesik silah sesleri duyduğunu, bunun saldırı olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Daha sonra saldırganın karşısına çıktığını anlatan Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara yönelik ateş açıyordu." dedi.

"Danimarkalıları birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yayımladığı taziye mesajında, "Yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Danimarkalıları bu zor zamanda bir arada durmaya ve birbirlerine destek olmaya teşvik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün silahlı saldırı düzenlenmiş, olayın ardından yakalanan zanlının 22 yaşında bir Danimarkalı olduğu ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı Danimarka'daki AVM saldırısında 3 kişi öldü, 4 ağır yaralı Son Dakika | Danimarka'daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü Son Dakika | Danimarka'daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:54:26. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka'daki silahı saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement