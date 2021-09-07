Son dakika haber! Danimarkalı dondurma makineleri üreticisi, Ege Serbest Bölgesi'nde 10 milyon liralık yatırım yaptı

Dondurma makineleri üretimi yapan Danimarkalı Gram Equipment firması, Ege Serbest Bölgesi'ndeki 10 milyon liralık yeni yatırımının açılışını gerçekleştirdi.

Bölgede düzenlenen açılış töreninde konuşan Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Ege Serbest Bölgesi'nde üretim yapan tesisin iki ülke arasındaki ticarete olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Firmanın uzun yıllardır Türkiye pazarında bulunduğuna değinen Annan, firmanın yeni yatırımıyla çalışan sayısını 110'a çıkardığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğuna işaret eden Annan, "Her iki taraftan da 1 milyar dolar geliyor, dengeli bir ticaret hacmi bu. Doğru yolda ilerliyoruz. Geçen sene salgın nedeniyle ikili ticarette düşüş oldu. Ama bu yılın ilk 5 ayında ikili ticaretimizde muazzam bir büyüme gördük. Türkiye'nin Danimarka'ya yaptığı ihracatta yüzde 25'lik artış yaşandı. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Önümüzdeki ay ve yıllarda iki ülke arasında çok iyi fırsatlar çıkacaktır." diye konuştu.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler de açılışı yapılan tesisin 6 bin 844 metrekarelik alana inşa edildiğini aktararak, yaklaşık 10 milyon liralık bu yatırım için Türkiye'nin tercih edilmesinden dolayı firma yöneticilerine teşekkür etti.

Gram Equipment Yürütme Kurulu Başkanı Tom Wrensted de dünyanın önde gelen dondurma üretim firmalarının, müşterileri olduğunu dile getirdi.

Firmanın 2020'de tarihindeki en iyi performansı gösterdiğini vurgulayan Wrensted, "2021'de başka bir rekor daha kıracağız. Grup olarak son 2 yılda güçlü performansımız oldu. Hepimiz bundan gurur duyuyoruz. Çok uzun bir yoldan geçtik, başarılı bir yolculuk yaptık. Türkiye, grubumuzun iş hacminin artmasında büyük rol oynadı." dedi.

Gram Equipment Türkiye Genel Müdürü Özgür Seyhan ise 2021 sonunda yıllık yüzde 45 oranında büyüme hedeflediklerini kaydetti.