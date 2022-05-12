Son dakika haber: Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

12.05.2022 19:35
Son dakika haber: Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı

Son dakika gündem haberine göre Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Västra Götaland bölgesinde Müslümanların yoğun olduğu Frölunda, Boras ve Trollhattan yerleşim birimlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Västra Götaland bölgesinde Müslümanların yoğun olduğu Frölunda, Boras ve Trollhattan yerleşim birimlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Karşı göstericilerin tepki gösterdiği provokasyonda Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken, İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağladı. Paludan, provokasyon yapacağı gösteri yerine istihbarata ait kurşun geçirmez zırhlı araçla götürülürken 20 polis aracı kendisine eşlik etti.

Boras'taki provokasyonda bir nehrin kenarında polis tarafından durdurulan karşıt göstericilerden 6 kişi, nehre atlayarak Paludan'ın yanına ulaşmak istedi. Paludan'ın yanına kadar yüzen göstericiler polis tarafından gözaltına alınırken, göstericilerden biri tutuklandı.

Paludan Kur'an-ı Kerim yakarken, karşıt göstericilerden ağlayarak sinir krizi geçirenler oldu.

2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına devam ediyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

YORUMLAR
500
İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin tokatlanma anı kamera İş yeri basılıp, zorla senet imzalatılan müteahhidin tokatlanma anı kamera Hafriyat Kamyonu Yunus Ekibine Çarptı: Bir Polis Şehit, Bir Polis Yaralı Hafriyat Kamyonu Yunus Ekibine Çarptı: Bir Polis Şehit, Bir Polis Yaralı

Münir Karaloğlu, Danimarka, İsveç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement