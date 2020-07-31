Son dakika haber... Dans pistini online'a taşıyor; başvurular 7 Ağustos'ta başlıyor

Şimdiye kadar 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One yepyeni bir yarışma ile dünyanın en yetenekli breakdansçı'larının izine düştü. Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışmalardan biri olarak gösterilen Red Bull BC One; dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale geldiğini hatırlatan Red Bull BC One E-Battle, deneyimli bir jürinin elemesinin ardından dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl'ünü belirleyecek.
FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARI İLE BELİRLENECEK
Red Bull BC One E-Battle; 7 Ağustos itibariyle online olarak başvuruya açılacak. Katılımcılar, yarışmaya tek kişilik performanslarını gösteren videolarla başvuru yapacak. Aralarından seçilecek kazananlar; 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma şansına sahip olacak. Yalnızca online olarak gerçekleşecek yarışmaya başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilginin çok yakında redbullbcone.com adresinde yayınlanacağı belirtildi.