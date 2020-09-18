Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu

Son dakika haberlerine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu, System.String[]
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri  darbeci Hafter'e bağlı silahlı grup tarafından öldürülen Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin bulunduğu açıklandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in sivillere yönelik katliamı sürüyor. Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda pasaport memuru olarak görev yapan Hani Eshtewi'ye ait kemiklerin Kasr bin Gaşir kasabasında bulunduğu bildirildi. Darbeci Hafter'e bağlı birliklerin, kasabayı yaklaşık bir yıl kadar elinde tutuğu ve Eshtewi'nin de ölümünden sorumlu oldukları ifade edildi. Libya medyası, kemiklerin çimentodan yapılmış bir su deposunda bulunduğunu duyurdu.

HAFTER'İN KATLİAMI BELGELENMİŞTİ

Öte yandan, BM Libya Özel Temsilciliği (UNSMİL), 2020'nin ilk çeyreğinde sivillere yapılan saldırıların yüzde 81'inden Hafter milislerinin sorumlu olduğunu duyurmuştu.


- Libya

Halife Hafter, Pasaport, Libya, Hani, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Soyunma kabininde üstünü değiştiren kadının görüntülerini çeken şahıs gözaltına alındı Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak
Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti         
23:23
Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor Eski Galatasaraylı Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor         
21:51
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak         
16:15
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak         
12:31
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
"14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" diye bağırıp bacağından vurdular! Vatandaşlar olay yerinden canlı yayın yaptı         
11:09
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar         
09:46
Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş         
09:19
İstanbul'da Soumaoro'nun menajeriyle görüşen Beşiktaş yönetimi, ön anlaşma imzaladı İstanbul'da Soumaoro'nun menajeriyle görüşen Beşiktaş yönetimi, ön anlaşma imzaladı         
09:09
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 03:34:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Darbeci Hafter milisleri tarafından öldürülen pasaport memurunun kemikleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei