Son dakika haber: Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı (2)

14.09.2022 13:38
Son dakika haber: Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı (2)

Son dakika haber: OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisini darbeden Barış Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşını da yaralayan otomobil sürücüsünün, O.G. olduğu belirlendi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisini darbeden Barış Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşını da yaralayan otomobil sürücüsünün, O.G. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Barış Korkmaz, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı (2) - Son Dakika
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