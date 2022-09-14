İzmir 'in Karabağlar ilçesinde, kendisini darbeden Barış Korkmaz 'ı tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki arkadaşını da yaralayan otomobil sürücüsünün, O.G. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Barış Korkmaz, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Darbettiği sürücünün vurduğu Barış öldü, arkadaşı yaralı (2) - Son Dakika

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