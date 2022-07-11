Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı

11.07.2022 12:25
Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber... Malatya'nın Darende ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Darende Gökyar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M Ş (40) idaresindeki 33 KN Z44 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 44 AEA 545 araca çarptı. Kazada sürücü M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Malatya, Darende, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 İngiltere bu skandalı konuşuyor! Denizaltında görevli asteğmen ile görevli kadın cinsel ilişkiye girdi
12:32 Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar
12:31 Eşine intihar edeceğini söyleyen boşanma aşamasındaki adamın cansız bedeni bulundu
12:23 Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi: Ya Dicle Nehri'ne girerek boğulacağız ya da burada yüzeceğiz
12:19 Hayvancılara müjde! Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
12:16 Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim
12:16 Metroda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sapığa meydan dayağı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 12:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement