Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Darende Gökyar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M Ş (40) idaresindeki 33 KN Z44 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 44 AEA 545 araca çarptı. Kazada sürücü M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, Darende, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Darende'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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