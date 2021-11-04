Üye Girişi
Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

04.11.2021 08:54
Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi Çardak Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı 08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor 07:52 Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu 07:39 Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu
Portekiz'de büyük yıkım! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti 07:29 Portekiz'de büyük yıkım! Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti 01:05 Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
08:56 Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı
08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
08:16 Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi
07:52 Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor
07:40 Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı
07:39 Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu
01:23 4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları
01:22 Virajı alamayan tır alev topuna döndü! Sülfürik asit yüklü tanker devrilip tarım arazisine aktı
01:01 Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim
00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi
Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı         
08:57
Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi         
08:16
Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı         
07:40
Son Dakika: Biontech'te 3. doz aşılama başlıyor! İşte öncelikli gruplar Son Dakika: Biontech'te 3. doz aşılama başlıyor! İşte öncelikli gruplar         
07:33
TBMM'de TBMM'de "Viva Zapata" kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi         
07:27
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim         
01:01
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 09:03:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Darıca'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement