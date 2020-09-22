Son dakika haber... Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen'den "teşekkür" mesajı - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Yomra spor karşılaşması dönüşü takım otobüsü Çankırı'da kaza yapan Darıca Gençlerbirliği'nin külüp başkanı Arif Gülen, "teşekkür" mesajı yayımladı.

Gülen, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, kaza sonrasında sporun ne denli bütünleştirici ve koca bir aile olduğuna bir kez daha şahit olduklarını ifade etti.

Mesajında, takım otobüslerinin Yomraspor mücadelesi sonrası Kocaeli'ye dönüş yolunda Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoldan çıkarak kaza yaptığını anımsatan Gülen, otobüsteki personelin kazayı hafif zedelenmeler dışında, kimseye önemli bir şey olmadan atlatılmasının tek tesellileri olduğunu bildirdi.

Gülen, mesajında şunları aktardı:

"Bizleri bu olayda yalnız bırakmayan moral ve destek veren, resmi internet sitesinden duyuran Türkiye Futbol Federasyonuna ve yöneticilerine, bölgemizin milletvekillerine, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarımıza, bölgemizin il ve ilçe siyasi parti başkanlarına, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve BAL takımlarının başkan ve yöneticilerine, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek olan Süper Lig de dahil tüm spor kulüplerinin cefakar taraftarına, kaza haberini alır almaz tesislerimize gelerek destek olan Çınaraltı taraftar grubumuza ve tüm spor camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir spor camiamıza böylesine tatsız bir acı yaşatmaması temennisi ile Allah tüm spor kulüplerimizi korusun."