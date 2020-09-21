Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deplasmanda oynanan Yomraspor karşılaşması dönüşü takım otobüsü Çankırı'da kaza yapan Darıca Gençlerbirliği için "geçmiş olsun mesajı" yayımladı.

Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Yomraspor deplasmanı dönüşünde kaza geçiren Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü takım otobüsünde bulunan personellere ve kulübe geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin takımı Darıca Gençlerbirliği takım otobüsünün deplasman dönüşü yapmış olduğu kaza haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Darıca Gençlerbirliği kulüp camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürülen personelimize de şifalar diliyorum."