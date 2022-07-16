Son dakika haber... Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

16.07.2022 13:20

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan kavgada alkollü içki satışı yapan büfe işleten Erhan Okur'u (42) öldürüp, gürültüleri duyup gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli'yi (38) de aynı bıçakla yaralayan 3 şüpheli Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındıktan sonra tutuklanıp,...

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çıkan kavgada alkollü içki satışı yapan büfe işleten Erhan Okur'u (42) öldürüp, gürültüleri duyup gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli'yi (38) de aynı bıçakla yaralayan 3 şüpheli Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındıktan sonra tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında İskele Mahallesi Liman mevkisinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, işlettiği alkollü içki satışı yapan büfesinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma dışarı taştı, kapının önünde taraflar kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Gürültüleri duyarak gelen kayınbiraderi Mustafa Geremeli de karnından yaralandı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Polis olaydan yaklaşık 10 dakika sonra şüpheliler H.T. (20), S.A. (31), T.H.T.'yi (21) Aydın plakalı bir otomobille kaçmak isterken ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde yolu keserek yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden H.T.'nin Okur'u öldürüp, Geremeli'yi de aynı bıçakla yaraladığı belirlendi.GERGİNLİK YAŞANINCA ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLMEDİDatça Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün akşam saatlerinde adliye sevk edilmek istendi. Ancak bu sırada gerginlik yaşandı. Şüphelilerin adliyeye getirileceğini öğrenen yaklaşık 200 kişi, bina önünde toplandı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri adliye binası ve çevresinde tedbir aldı. Ancak tüm çabalara rağmen kalabalık dağılmayınca, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden vazgeçildi.Şüphelilerin tedbir amaçlı Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilmesinin ardından da kalabalığın tepkisi sürdü. Kalabalık bu kez jandarma binası önünde toplandı. Jandarma ekipleri, şüphelilere adliyeye sevkin yarın olacağını söyleyerek dağılmasını istedi. Kalabalık dağılmayınca içlerinden 2'sine nezaretteki 3 şüphelinin telefonla çekilen görüntüleri gösterildi. Bu olayın ardından, kalabalık dağıldı.SEGBİS'LE İFADELERİ ALINIP, TUTUKLANDILAR

Gece yarısı 3 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne götürüldü. Burada SEGBİS ile ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Büfe işletmecisini öldürüp, kayınbiraderini de yaralayan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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