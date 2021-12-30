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Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

30.12.2021 17:38

Son dakika haberler: Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi Muğla'nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen ve daha önce serbest bırakılan şahıs Jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen ve daha önce serbest bırakılan şahıs Jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki G.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği O.G.'den şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan O.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Datça'da kadın platformu üyelerinin O.G.'nin serbest bırakılmasını protesto etmesinin ardından, şüpheli şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi

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Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Datça'da cinsel saldırı şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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