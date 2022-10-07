Son dakika haber: Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

07.10.2022 14:49
Son dakika haber: Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesinde, 4 farklı suçtan aranması olan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, 4 farklı suçtan aranması olan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir restoranda garson olarak çalışan S.A'nın 4 farklı suçtan arandığını tespit etti.

İş yerinde yapılan çalışmada şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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