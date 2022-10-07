Muğla'nın Datça ilçesinde, 4 farklı suçtan aranması olan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir restoranda garson olarak çalışan S.A'nın 4 farklı suçtan arandığını tespit etti.
İş yerinde yapılan çalışmada şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika