Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir restoranda garson olarak çalışan S.A'nın 4 farklı suçtan arandığını tespit etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Datça'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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