Son dakika haber... Datça'da kamp alanları dışında çadır kuranlara ağır para cezaları uygulanacak - Son Dakika

Son dakika haber... Datça'da kamp alanları dışında çadır kuranlara ağır para cezaları uygulanacak

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu değerlendirme toplantısında, kamp alanları dışında çadır kuranlara, ağır idari para cezalarının uygulanmasına karar verildi.

Son dakika haber... Datça'da kamp alanları dışında çadır kuranlara ağır para cezaları uygulanacak, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu değerlendirme toplantısında, kamp alanları dışında çadır kuranlara, ağır idari para cezalarının uygulanmasına karar verildi.

Datça'da, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte koylar ve ormanlık alanlarda yasak olmasına rağmen çadır işgallerin artması üzerine; 6 bin 831 sayılı Orman Kanunu'nun 76'ıncı maddesi gereğince 150 TL olan para cezalarının, Kaymakamlık onayı ile 900 ile 3 bin 150 TL'ye kadar artırıldığı bildirildi.

Olası orman yangınlarında kurumlar arası işbirliği ve alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili 66 maddeyi kapsayan kararlar alındı, kurumların görevleri belirlendi.Yılmazlar Ortaokulu 3D sinema salonunda, Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Hava Radar Mevzii Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toyun, Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yonca İnan, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amiri Can Özkan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, toplantıda yaptığı konuşmada, orman yangınlarını önleme konusunda yangın öncesi alınacak tedbirlere dikkat çekti.KURUMLARARASI İŞ BİRLİĞİ ŞARTOrman yangınlarıyla mücadelede, kurumlar arası iletişimin önemli olduğunu belirten Çoban, "Ormanlar, hepimizin ortak varlığıdır. Kurumsal olarak bir görev verilsin ya da verilmesin, ormanları yangınlara karşı korumak, hereksin görevidir. Orman yangınları konusunda, birinci derece risk bölgesindeyiz. Sürekli sıcak ve esintili bir hava nedeniyle nem oranının düşük olması, orman yangınlarının tehlikesini artırıyor. Beklentimiz tüm kurumların tüm kapasiteleriyle iş birliği yapmalarıdır" dedi.'YASAK ALANLARDA ÇADIRA İZİN YOK'Muğla'da bu yıl meydana gelen dört orman yangınından üçünün mangal, birinin piknik ateşinden çıktığını hatırlatan Çoban, "Vatandaşımız sıkıntılı bir dönemden çıktı. Belki sıkıldı. Piknik yapmak açık alana çıkmak istiyor olabilir. Ancak risk taşıdığı sürece buna müsaade etmeyeceğiz. Sadece izin verilen alanlarda ve saatlerde mangal yakarak, vatandaşlar piknik yapabilirler. Çadır konusunda ise denetimlerimizi artırdık. Görüyoruz ki, çadıra çok ciddi bir talep var.  Bu yıl daha da fazla bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Çadırı olan, kendisini isteği yerde konaklayacağını varsayıyor. Böyle bir durum yok. İzin verilen alanlar dışında konaklanmasına müsaade etmiyoruz. Bu çadır, çardak ya da açık alan olabilir, hiç fark etmez. 'Ben çadır kurmadım, burada gece konaklayacağım' diyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Vatandaş uyarılarımızla buradan ayrılırsa herhangi bir idari yaptırım uygulamıyoruz. Ancak ayrılmazsa bunun idari yaptırımı da var" dedi.'YANGIN VE SALGIN RİSKİ VAR'

Kaymakam Çoban, Datça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince de kamp alanları dışında çadır kurmanın yasak olduğunu belirtip, "Bu konuda toleransımız yok. Çünkü çadırda kalan kişinin orada gece, gündüz ihtiyacı olacak. Ateş yakacak. Yangın riski var. İkincisi kim olduğunu bilmiyoruz, asayiş boyutu var. Üçüncüsü, pandemi dönemindeyiz. Bu kişilerin herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığına dair hiçbir kontrol yapılamıyor. Emniyet, jandarma, belediye muhtarlıklar, orman teşkilatımızla birlikte, park, bahçe ve ormanlık alanlarında çardır kurulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.


Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Datça'da kamp alanları dışında çadır kuranlara ağır para cezaları uygulanacak - Son Dakika

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