Son dakika haber: Datça'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Datça'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası verildi
22.02.2021 12:07
Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza kesildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama nedeniyle ilçede bulunan işletme, araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yaptı.
Denetimlerde tedbirlere uymayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza verildi.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
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