Son dakika haber | Datça'da market hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Datça'da market hırsızlığı şüphelileri yakalandı

02.11.2020 15:17
Son dakika haber | Datça'da market hırsızlığı şüphelileri yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Datça ve Marmaris ilçelerindeki süpermarketlerden bebek maması ve kozmetik ürün çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Datça ve Marmaris ilçelerindeki süpermarketlerden bebek maması ve kozmetik ürün çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan marketlerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.S, S.D. ve B.G. olduğunu belirledi.

Bulundukları yer belirlenen şüpheliler, polisleri görünce koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hırsızlık, Marmaris, Polis, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Datça'da market hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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