Son dakika haber... Datça'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Datça'da orman yangını (2)

13.07.2022 15:21
Son dakika haber... Datça'da orman yangını (2)

Son dakika gündem haberi... 1 EV YANDIMuğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi.

1 EV YANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi. Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yadı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİÖte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı. Mehmet ÇİL - Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), -

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Kaynak: DHA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Datça'da orman yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Datça'da orman yangını (2) - Son Dakika
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