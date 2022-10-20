Eğitimde öğrencilere, genel trafik kurallarından okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı ve trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı, konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri | Datça'da polis ve jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.