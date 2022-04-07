Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

07.04.2022 11:39
Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.Ş (40) isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.Ş (40) isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan ve yapılan takip sonucu ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 68 gram metamfetamin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Datça'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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