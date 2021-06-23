Muğla'nın Datça ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Hızırşah Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 7,8 gram esrar, 15-20 santimetre büyüklüğündeki 4 saksıda kenevir ele geçirildi. Evde yaşayan S.T ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Datça'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika