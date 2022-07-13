Son dakika: Datça'daki orman yangınında çalışmalar gece de devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika: Datça'daki orman yangınında çalışmalar gece de devam ediyor

13.07.2022 20:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yanı 10'uncu saatine girerken çalışmalar gece de aralıksız sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yanı 10'uncu saatine girerken çalışmalar gece de aralıksız sürüyor.

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangında vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edilirken, yangınla mücadele aralıksız olarak sürüyor. 10'uncu saatine giren orman yangınında çalışmalar gece saatlerinde de devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Bölgedeki rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği yangına karadan müdahale sürüyor.

(Güldemet Kızıl - Bekir Tosun - Aykut Kurt/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Datça'daki orman yangınında çalışmalar gece de devam ediyor - Son Dakika

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