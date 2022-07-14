Son dakika haber! Datça yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Datça yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisini yitirdiği gözlemlenirken, ilerlemenin de durma noktasına geldiği görüldü.
Kaynak: İHA
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