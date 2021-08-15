Üye Girişi
Son dakika haber! Davut Gürkan: "Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı" - Son Dakika

Son dakika haber! Davut Gürkan: "Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı"

15.08.2021 15:10
Son dakika haber! Davut Gürkan:

Son dakika habere göre AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl İlçesi'nde mahalle başkanları ile biraraya geldi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl İlçesi'nde mahalle başkanları ile biraraya geldi. Gürkan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Şimdi, ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını daha büyük hedeflerle taçlandırma zamanı. Şimdi hep birlikte daha çok çalışma zamanı" dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, il ve ilçe yöneticileri, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve mahalle başkanları katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin önüne koyduğu vizyon ve hizmetleri ile dünyada söz sahibi bir ülke haline getiren AK Parti'nin 20. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde içeriden ve dışarıdan her türlü engelleme çabasına rağmen Türkiye'nin yalnızca ülkesi için değil İslam alemi ve tüm dünyadaki mazlum ülkeler için bir umut hareketi haline geldiğini belirtti. Kuruluşundan bu yana halkının güven ve desteği ile millet iradesinin sembolü, dünyaya örnek bir dava hareketi haline gelen AK Parti hizmet ve yönetim anlayışı ile Türkiye'nin her alanda büyük bir kalkınma yaşadığını ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

"Bu kutlu davanın neferleri olmak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde hizmet anlayışımızın merkezine milletimizi koyarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu yolda her kademeden dava arkadaşımızın emekleri çok önemli. Şimdi daha çok çalışma, 20 yıllık ülkemize sunduğumuz kazanımları taçlandırma zamanı. Bizler de Bursamızda yılmadan, yorulmadan hep birlikte, her zaman olduğu gibi kutlu davamıza destek vermeye devam ediyoruz. Bu güzel ülke için, kadim şehrimiz için taş üstüne taş koyan tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum." - BURSA

Son dakika haber! Davut Gürkan: Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı
Son dakika haber! Davut Gürkan: Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı
Son dakika haber! Davut Gürkan: Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı
Son dakika haber! Davut Gürkan: Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı
Son dakika haber! Davut Gürkan: Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı

Hisarcık, AK Parti, Türkiye, İnegöl, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Davut Gürkan: 'Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı' - Son Dakika


Son Dakika

Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti! 14:52 Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti! Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu 14:44 Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri 14:18 Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı 14:04 Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi 13:09 Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu 12:09 Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı 11:23 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
14:51 Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti!
14:47 Afganistan'ı kuşatan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz
14:43 Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu
14:32 Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi
14:17 Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü
14:04 Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı
13:56 Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest
13:09 Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi
12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı
12:25 Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı
Anne dehşeti kameralara yansıdı! Yere düşen çocuğunun önce kafasına bastı, ardından yüzüne toprak attı! Anne dehşeti kameralara yansıdı! Yere düşen çocuğunun önce kafasına bastı, ardından yüzüne toprak attı!         
14:55
Afganistan'ı kuşatan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz Afganistan'ı kuşatan Taliban'dan yeni açıklama: Kadın haklarına saygı göstereceğiz         
14:47
Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi         
14:32
Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü         
14:17
Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest         
13:56
Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı         
12:32
Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli         
11:54
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var         
10:25
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz         
09:57
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 15:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Davut Gürkan: "Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement