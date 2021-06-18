Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı - Son Dakika

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Ahmet Davutoğlu'na eşlik eden konvoyda kaza meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kırklareli girişi Babaeski Kavşağında seyir halinde olan konvoyda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin'in bulunduğu otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sema Silkin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri her iki yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı.