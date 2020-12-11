Son dakika haber: "Dayanışma Köprüsü"yle esnafa destek - Son Dakika

Edirne'nin Uzunkörpü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilçe esnafına destek olmak amacıyla "Dayanışma Köprüsü" kampanyasını başlatıldı. İlçe pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Özlem Becan, tüm tezgahlardan alışveriş yaparken, ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede, salgın döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek hedefiyle yardımlaşma kampanyası hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Becan, halk pazarında faaliyet gösteren tüm esnaflardan yapılan alışverişlerle oluşturulan gıda paketlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

"Dayanışma Köprüsü" yardımlaşma kampanyasını başlattıklarını aktaran Becan, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti.

Esnafın yanında olduklarını belirten Becan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirilen uygulama memnuniyetle karşılandı. Olumsuzluklara karşılık, bizler her zaman olduğu gibi esnafımızın ve halkımızın yanındayız. Biliyoruz ki, bu zor günler de dayanışma ile geçecek. Bugün, bunun için buradayız. Başlattığımız 'Dayanışma Köprüsü' hareketimizi izleyen günlerde de sürdüreceğiz."