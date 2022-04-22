Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ

22.04.2022 06:43

Son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, Soner Altun (30), küs olduğu dayısı Ş.A.'yla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, Soner Altun (30), küs olduğu dayısı Ş.A.'yla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çataloluk köyünde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı. Ş.A., Altun'a 'Yerimden neden geçtin' diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi. Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ
Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ
Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ
Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ

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Soner Altun, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DAYISIYLA TARTIŞTI, FANALAŞIP ÖLDÜ - Son Dakika


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