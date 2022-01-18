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Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı

18.01.2022 10:07

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediği tespit edilen 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediği tespit edilen 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli 24 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'de yaşayıp Suriye'deki çatışma bölgelerine ve örgüt mensuplarına nakdi yardım sağladıkları tespit edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla ülkemizde ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, 'infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam ve saire' açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne, maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı -Ali Nargüner/ İHA)

Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Ankara, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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