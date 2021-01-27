Son dakika haber! DEAŞ'e büyük darbe - Son Dakika

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ Terör örgütüyle irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 126'sı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen operasyonda, DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu ve örgüte finans sağladığı değerlendirilen 148 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 58 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 126 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi. Ekipler kalan 22 şüphelinin yakalama çalışmasını sürdürüyor.

(Taşkın Sarıca/İHA)