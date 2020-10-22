Son dakika haber: DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haber: DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi

22.10.2020 15:04
Son dakika haber: DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de düzenlenen operasyonla yakalanan, evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristin bilgileri bulunan Suriye uyruklu Kuteybe H., yargılandığı davada tahliye edildi.

MERSİN'de düzenlenen operasyonla yakalanan, evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristin bilgileri bulunan Suriye uyruklu Kuteybe H., yargılandığı davada tahliye edildi.

Geçen yıl 22 Kasım'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında DEAŞ istihbaratçısı Kuteybe H.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'de örgüt adına faaliyette bulundukları ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları saptandı. Gözaltına alınan Kuteybe H.'nin evindeki bilgisayarında ise yaklaşık 4 bin DEAŞ'lının bilgileri ile haritalar, fotoğraflar ve örgüt üyelerinin takibi amacıyla yapılmış keşifler ile silahların sevk güzergahlarını gösteren bilgiler ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Kuteybe H.'nin dosyası ayrıldı.

65 SAYFALIK İDDİANAMEYürütülen soruşturma sonunda Kuteybe H. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 65 sayfalık iddianame hazırlandı. Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kuteybe H.'nin Suriye'de DEAŞ adına çatışmalara katıldığı, Türkiye'de de örgüt adına faaliyetlerini sürdürerek çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu ifade edildi.KAYITLARI TEK TEK ORTAYA ÇIKTIKuteybe H.'nin ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde farklı ülkelerden 4 bine yakın DEAŞ üyesinin isimlerinin yanı sıra 'örgüte katılmadan önceki mesleği', 'gittiği ülkeler', 'hangi sınır bölgesini kullandığı ve aracısı', 'referans bilgileri', 'uzmanlık alanı' ve 'savaşçı, eylemci ya da canlı bomba eylemcisi' gibi kategorilerin bulunduğu künye şeklindeki ayrıntılı formun bulunduğu, ayrıca çok sayıda fotoğraf, harita ve görüntüler yer aldığı belirtildi.İTİRAFÇI OLDU, TAHLİYE EDİLDİ

Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında, Kuteybe H. ve avukatı hazır bulundu. Kuteybe H., tercüman aracılığıyla ifade verdi. Önceki duruşmalarda itirafçı olan Kuteybe H., ifadelerini tekrarlayıp tahliyesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Kuteybe H.'nin tahliyesine karar verdi


Son dakika haber: DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi

Türkiye, Mersin, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi - Son Dakika

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