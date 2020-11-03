Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı

03.11.2020 10:55
Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KONYA'da, örgüt içi hesaplaşmada işkenceyle öldürülen DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı Emrah Ağar'ın (27), öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen Abdulsamet Demir (35), yaklaşık 3,5 ay sonra saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

KONYA'da, örgüt içi hesaplaşmada işkenceyle öldürülen DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı Emrah Ağar'ın (27), öldürülmesinde azmettirici olduğu öne sürülen Abdulsamet Demir (35), yaklaşık 3,5 ay sonra saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Örgütte 'Takva' grubunun hocalarından olduğu öne sürülen Demir'in tanınmamak için saçı ve sakalını kestiği, örgüt içinde yasak olmasına rağmen kot pantolon giydiği, kırsal kesimlerde çobanlık ve tarım işçiliği yaparak gizlenmeye çalıştığı öğrenildi. Daha önce 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili Demir de tutuklandı.

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan, örgütün sözde istihbaratçısı Emrah Ağar'ın merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinin önüne, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında şapkalı, maskeli ve montlu 5 kişi geldi. Şüphelilerden 1'i evin önünde gözcülük yaparken 2'si de evin kapısını çalıp, Ağar'a dışarıda konuşmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler ve Ağar sokakta yürürken diğer şüphelilerde plakasız minibüsle yanlarına gelerek Ağar'ı zorla minibüse bindirip, kaçırdı.

SAATLERCE İŞKENCE GÖRMÜŞEmrah Ağar'ın eşi, eşinin kaçırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Şüpheliler Emrah Ağar'ı Sille Mahallesi'ndeki dağlık araziye getirdi. İddiaya göre şüpheliler, Ağar'ı yere yatırıp el ve ayaklarını bağlayıp, demir sopalarla saatlerce dövüp işkence yaptı. 4 saat işkence gören, eline bıçak saplanıp, çırılçıplak soyulan Ağar, o bölgeden alınıp başka bir araziye atıldı. Ağar'ın yardım seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Emrah Ağar ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Emrah Ağar'ın, kafatasında ve vücudunda birçok kırık ve iç organlarının zarar gördüğü belirlendi. Tedaviye alınan Ağar, 12 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.  MİNİBÜS, ADIM ADIM TAKİP EDİLDİOlay, sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, plakasız minibüsü yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek takip etti. Ağar'ın DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığı ve sözde önemli bir konumda olduğunu belirleyen polis, yapılan takibin ardından şüphelilerin kimliğini tespit etti. 'TAKVA' GRUBUNUN HOCASI AZMETTİRMİŞPolis, cinayetin iddiaya göre örgüt içindeki 'Takva' grubunun hocalarından Abdulsamet Demir'in azmettirmesiyle Naci Ölmez (33), kardeşleri Sedat Ölmez (30), Emrah Ölmez (23) ve Abdullah Akdoğan'ın (33) işlediğini belirledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla, 3 Eylül günü, belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Naci Ölmez, Sedat Ölmez, Emrah Ölmez ve Abdullah Akdoğan yakalandı. MİNİBÜSÜN DÖŞEMESİNİ VE KILIFLARINI DEĞİŞTİRİP, SATMIŞLARCinayet Büro ekipleri, olayda kullanılan minibüsün, şüphelilerin takva grubuna ait olan ve dini toplantılara katılanları taşımak için kullandıklarını, minibüsün döşemelerini, koltuk kılıflarını değiştirip, detaylı şekilde temizledikten sonra oto galerisine sattıklarını belirledi. Galeriye giden polis, olayda kullanılan minibüsü bularak incelemeye aldı.DİNDEN ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞYapılan çalışmalar sonucu Emrah Ağar'ın bağlı bulunduğu grup ve takva grubu arasında yaklaşık 1 yıldır husumet bulunduğu belirlendi. Ağar'ın içinde bulunduğu grubun, geçen yıl aralık ayında Sedat Ölmez'i kaçırıp, aynı dağlık araziye getirerek, 'sen dinden çıkmışsın' diyerek, ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence ettikleri tespit edildi. İki grup arasında karşılıklı olarak birbirlerinin dinden çıktıklarını, dine uygun yaşamadıkları ve Müslüman olmamakla itham ettikleri de öğrenildi. Emniyetteki sorgularında 3 gün boyunca konuşmayan ve sonunda suçlarını itiraf eden şüphelilerin, cinayeti de Emrah Ağar'ın dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve dinden çıktığını ileri sürerek işlediklerini söyledikleri öğrenildi. 3'Ü TUTUKLANDIGözaltına alınan şüphelilerden Emrah Ağar'ın evinin önünde gözcülük yapan Emrah Ölmez'in ağır sağlık sorunları nedeniyle yüzde 90 oranında raporu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ölmez, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sedat Ölmez, Naci Ölmez ve Abdullah Akdoğan ise çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan' tutuklandı.AZMETTİREN DE YAKALANDI Polis, Emrah Ağar'ın öldürülmesini azmettirdiği öne sürülen Abdulsamet Demir, yakalanması için de çalışmalarını titizlikte sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucu Demir, pazar günü düzenlenen operasyonla saklandığı merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evde yakalandı. GİZLENMEK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRİP, ÇOBANLIK YAPMIŞ Olayın ardından tanınmamak için saçı ve sakalını kesen Demir'in, kırsal kesimlerde çobanlık ve tarım işçiliği yaptığı, örgüt içinde yasak olmasına rağmen kot pantolon giydiği belirlendi.

Demir, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan' tutuklandı.

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Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı
Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı
Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı
Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı
Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı
Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı

Takva, Polis, Emrah, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının cinayetini azmettiren kişi, yakalandı - Son Dakika


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