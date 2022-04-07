Son dakika haber... DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar

07.04.2022 15:25
Son dakika haber... DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar

Son dakika haberler... DEAŞ silahlı terör örgütünün Irak ve Suriye'de sözde yöneticiliğini yaptığı iddia edilen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün Irak ve Suriye'de sözde yöneticiliğini yaptığı iddia edilen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye ve Irak'ta DEAŞ silahlı örgütü adına sözde yöneticilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 3 yıl önce tutuklanan yabancı uyruklu Y.A.A.O.'nun Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Y.A.A.O., hazır bulundu. Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, 3 yıl 5 aydır cezaevinde tutuklu olduğunu ve ailesinden haber alamadığını söyleyerek son sözünde beraatını istedi.

Daha sonra sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, Y.A.A.O.'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tahliyesine karar verilen sanık yurtdışına çıkma yasağı tedbiri uygulanmasına karar verildi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Suriye, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
15:19 Aşk Mantık İntikam dizisinde bu akşam neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi?
15:17 Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement