DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
01.02.2021 12:37
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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