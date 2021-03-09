Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
09.03.2021 01:19
Son dakika haberleri: - DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
- DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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