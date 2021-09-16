Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ortahisar ilçesinde 7 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bir eve yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 3 cep telefonu, 1 bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.
Kaynak: AA
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