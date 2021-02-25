DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika

"Ne oldu Paşinyan" sözünün mimarı Aliyev'den Ermenistan'daki olaylar hakkında ilk yorum

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Kademeli normalleşme öncesi kritik toplantı başladı! Bir bölge özel olarak ele alınacak

Öte yandan, terör örgütü adına sözde iç güvenlik emiri olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen 1 şahısta yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı